Tour Challenge di Curling l’Italia Femminile esce ai quarti di finale

(Di sabato 5 ottobre 2024) Charlottetown, 5 ottobre 2024 – Sul ghiaccio canadese di Charlottetown, dopo l’uscita di scena delmaschile, anche la Nazionale femmile conclude il suo percorso all’Hearinglife, il primo dei cinque tornei 2024-25 del Grand Slam of. Dopo una brillante prima fase, Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti) – con Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di alternate – hanno affrontato oggi il team canadese guidato dalla skip Kaitlyn Lawes uscendo infine sconfitte per 5-2. Partita complessa per le azzurre guidate dal tecnico Soren Gran, che pure avevano approcciato la partita nel migliore dei modi.