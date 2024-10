Tacconi | Conte somiglia molto a Trapattoni SportWeek

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024)intervista oggi Stefano, 67 anni, ex portiere della Juventus. L’unico ad aver vinto tutti i trofei in palio (scudetto, coppa Italia, coppa Uefa, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni, Intercontinentale, Supercoppa italiana e Supercoppa Uefa). Oggi Stefano ha superato, quasi del tutto, l’aneurisma celebrale che lo ha colpito il 23 aprile del 2022. In questi giorni lancia il suo primo libro ” L’arte di parare, trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” Dopo l’aneurisma ha riaperto gli occhi che era una persona completamente diversa «Non capivo niente, e avevo perso trenta chili. Non riuscivo a tenere la testa su, non potevo camminare, balbettavo. I medici hanno detto a mia moglie che ero come un bambino di tre anni.