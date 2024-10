Scontro tra due vetture sulla provinciale tre i feriti Grave una donna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un incidente nel Salento. Unotra dueè avvenuto, nella mattinata,strada17 tra Nardò e Copertino, coinvolgendo due Fiat Punto che sono venute violentemente a contatto frontalmente. Tra i, unadi 57 anni è stata trasportata, d’urgenza e con codice rosso, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per fortuna, però, la ferita non sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente dell’altro veicolo ed una ragazzina sono stati portati in ospedale per le cure mediche e gli accertamenti del caso. L’incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo della strada17, vicino allo svincolo con strada Farina.