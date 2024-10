Porto crocieristico a Fiumicino De Pascali e Prete replicano a Califano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Non si placano le polemiche su un incontro tenutosi a Civitavecchia. Al centro ancora la questione del: “Pochi conoscono il progetto, lo dimostrano le critichestuose, come le ultime sulla “demolizione dei “bilancioni” che invece saranno riqualificati e trasformati, mantenendone la peculiare tipologia architettonica e verranno convertiti in spazi ricreativi, associativi e di ristorazione. Così come il vecchio faro, che sarà ristrutturato e messo a disposizione del Comune dicome area espositiva”. Così il capogruppo della Lista Civica Crescere Insieme, Francesca De, risponde alle parole di della consigliera regionale del Pd Michela(leggi qui).