Il ’Gatto’ diventa pop La scultura si rinnova E spopola tra la Gen Z

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si chiama PopCat ed è la riproduzione, in tiratura limitata e in materiali pregiati come marmo e argento, de ’Il Gatto’,iconica in bronzo di Sauro Cavallini (uno dei più eclettici e rappresentativi interpreti dell’arte italiana del secondo Novecento) che, vincitrice nel 1965 del Fiorino d’Oro, venne poi acquistata dalla Galleria d’Arte Moderna di Firenze entrando a far parte del patrimonio artistico della città insieme al ’Monumento alla Pace’ nel giardino del Palazzo dei Congressi e la Fontana della Maternità in piazza Ferrucci.