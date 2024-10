I film in arrivo a ottobre 2024 su Netflix su Sky e Now

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono indiverse novità italiane e straniere nel catalogo “cinema” su Sky e Uno per il mese di. A seguire la programmazione delle uscite con la relativa data di disponibilità per ogni titolo. Romeo è Giulietta A partire dal 7ecco arrivare la nuova commedia degli equivoci, brillante e originale, con la regia di Giovanni Veronesi e scritta insieme a Pilar Fogliati, che è anche protagonista della pellicola accanto a Sergio Castellitto. Uscito il 14 febbraio scorso nelle sale, è riuscito a incassare poco meno di un milione e mezzo di euro al box office. Al centro della trama c’è Federico Landi Porrini, famoso regista teatrale alla ricerca dei suoi "Romeo e Giulietta" per la produzione che sarà anche l’ultimo progetto prima della fine della sua carriera. Tra le candidate viene notata Vittoria che, però, si ritrova esclusa a causa di un’ombra sul suo passato.