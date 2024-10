Fine settimana soleggiato ma in arrivo nuove perturbazioni la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma - Weekendin molte regioni italiane, ma dallatorneranno piogge e instabilità, con temperature in lieve rialzo. Sabato 5 ottobre: miglioramenti al Nord e sull'alto Tirreno, ma con instabilità persistente su altre aree. Domenica 6: prevalenza di sole con qualche nuvola in aumento al Nordovest. Lunedì: nubi in crescita su Nord e Toscana con possibili piogge. Sabato 5 ottobre 2024 Nord: Miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo in prevalenza sereno su gran parte delle regioni. Si segnala qualche pioggia residua sulla Romagna, che tenderà a esaurirsi nel corso della giornata. Le temperature sono previste in aumento, con massime comprese tra 15 e 19 gradi. Centro: Cielo variabile con presenza di nubi irregolari e possibilità di deboli precipitazioni tra l'Appennino e le coste adriatiche, in attenuazione nel corso della giornata.