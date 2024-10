Tempesta d' amore puntate italiane | Alexandra tradisce Christoph

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un clamoroso tradimento irromperà nelle trame did'e, come si evince dagli spoiler della soap opera tedesca relativi agli episodi italiani,Schwarzbach potrebbe rischiare di perdereSaalfeld. Ricordiamo che la donna ha subito un terribile lutto dal quale non riesce in alcun modo a riprendersi. Vroni, infatti, una delle figlie degli Schwarzbach, ha perso la vita dopo un incidente eha incolpato Leander, che ha eseguito l'intervento chirurgico della ragazza. L' imprenditrice, sicura delle sue accuse, ma priva di prove sicure, ha corrotto un'infermiera e l'ha costretta a dichiarare che il medico abbia agito con negligenza, provocando il decesso di Vroni. A quel punto, di fronte alle gravissime accuse della donna, il rapporto nato tra Leander ed Eleni è entrato in crisi e il ragazzo ha deciso di lasciare la sua amata.