Sequestrata dalle Fiamme Gialle micidiale pistola-mitragliatrice nel Napoletano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) NAPOLI – Oltre a parecchie munizioni c’era anche una potentecalibro 9 automatica, modello “Stein”, che ha la capacità di fuoco di 500 colpi a minuto, nel borsone trovato dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore in un terreno di Carditello, frazione di Cardito, in provincia di Napoli. Ad attirare l’attenzione delle, che solo successivamente hanno fatto la scoperta, è stata la presenza in quel terreno di alcune autovetture nascoste dietro una fitta trama di arbusti e vegetazione: due dei tre veicoli sono risultati rubati e, all’interno di uno degli abitacoli, c’erano numerosi bossoli già esplosi. Sul terzo veicolo, invece, pendeva un provvedimento di sequestro penale, ancora da eseguire.