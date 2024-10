Neonati morti fissata l’udienza del riesame per Chiara Petrolini | la procura ha chiesto il carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Parma, 4 ottobre 2024 -andrà ino rimarrà ai domiciliari? Lo deciderà il gip il 15 ottobre, giorno in cui è stataal tribunale deldi Bologna. La 21enne - accusata di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento di duesepolti nel giardino della casa di famiglia a Vignale di Traversetolo - è agli arresti domiciliari dal 19 settembre. Ma la sua situazione potrebbe cambiare: ecco perché. Arresti domiciliari Gli arresti domiciliari sono stati disposti dall’ordinanza emessa dal gip il 19 settembre, ma laha fatto appello, chiedendo la custodia cautelare in. Secondo l’accusa, i genitori - che sostengono di non essersi accorti delle due gravidanze della figlia - non sarebbero idonei a garantire l’isolamento della ragazza dettato dalla misura cautelate.