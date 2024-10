‘Moonlit Floor’ il nuovo singolo di Lisa con una citazione dell’iconica ‘Kiss Me’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sarà in rotazione radiofonica venerdì 11 ottobre Moonlit Floor, ilirresistibiledi(LaManobal). Il brano, che contiene unahit Kiss Me di Sixpence None the Richer, segue il successo dei brani precedenti Rockstar (270 milioni di stream, Top 10 della chart globale di Spotify) e New Woman feat. Rosalia (170 milioni di stream, Top 15 della chart globale di Spotify). LEGGI ANCHE: Rosé annuncia il suo primo album in studio: ‘rosie’ esce il 6 dicembre L’artista si è recentemente esibita al Global Citizen Festival di New York, durante il quale ha annunciato Moonlit Floor, esibendosi in anteprima con il brano, e ai prestigiosi premi VMAs 2024, dove ha vinto il premio della categoria Best K-pop.