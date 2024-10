Medioriente raid israeliano su Beirut | obiettivo successore di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un massiccio attacco è stato compiuto dalle Forze di difesa israeliane nella periferia sud di, in Libano. Ilha preso di mira un incontro a cui stava partecipando Hashem Safieddine, il presuntodi Hassanalla guida di Hezbollah, con altri alti dirigenti dell'organizzazione paramilitare islamista sciita in un bunker sotterraneo. Non è chiaro se Safieddine sia stato ferito nell'attacco, che è stato uno dei più pesanti dell'ultimo anno. Dopo il primo ordine di evacuazione per 28 villaggi ne sud del Libano, intanto, l'Idf ha ordinato agli abitanti di altri 25 paesi di lasciare le proprie abitazioni per creare una "zona cuscinetto" smilitarizzata al confine con Israele.