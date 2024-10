Italia sotto la lente Ue per l’abuso di precariato nella scuola Si rischiano esborsi per gli scatti salariali difficili da quantificare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Altro che aumento degli stipendi agli insegnanti. Ora l’, dopo l’apertura del procedimento della Corte Ue che contesta a Roma di non aver posto fine all’uso abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie, rischia un esborso inimmaginabile visto che potremmo contare circa 500mila persone che in questi anni hanno vissuto il”. A dare le dimensioni del fenomeno e della gravità della situazione è il numero uno dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. Il presidente dell’Anp è un uomo solitamente capace di misurare le parole, non può essere certo etichettato a Sinistra ma sulla questione è perentorio: “Siamo di fronte ad un problema non nuovo che da tempo si trascina con inviti bonari da parte dell’Ue a risolvere il caso. Per i togati di Bruxelles un lavoratore temporaneo deve essere trattato come uno a tempo indeterminato.