In trasferta a Roma per rubare nei negozi | arrestata coppia di ladri seriali

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Inda Caserta per fare shopping “gratis” alle porte di. Unadiè finita in manette nelle scorse ore. Inoltre per i due è stato disposto il divieto di ritorno a Colleferro dove avrebbero messo a segno due colpi. InperneidiLe manette sono scattate la scorsa mattina. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato i due, entrambi 28enni di origine romena, provenienti dalla provincia di Caserta, gravemente indiziati in concorso tra loro del reato di furto aggravato all’interno di duedella zona.