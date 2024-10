Calcio Serie A | H Verona-Venezia 2-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 22.39 Ilfa suo il derby col. Al 'Bentegodi' 2-1 per l'Hellas che sale a 9 punti, lagunari fermi a 4.avanti al primo affondo:Oristanio si inserisce bene su corner (2'). Sugli sviluppi di un angolo anche il pareggio dell'Hellas, con Tengstedt che capitalizza l'assist di Mosquera (9'). Fioccano le occasioni sui due fronti,ma Tengstedt, Haps, Mosquera e Doumbia non trovano la porta. Nella ripresa, Busio chiama Montipò alla parata.Ilci prova in tutti i modi. Gol vittoria su autogol del portiere Joronen (81').