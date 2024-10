Ancelotti | Una sconfitta ti riporta alla realtà Critiche giuste ma abbiamo giocato 40 partite senza perdere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Carlo, allenatore del Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa prima della partita contro il Villarreal di questo sabato. Una partita che assume un’importanza particolare per il Real dopo lain Champions contro il Lille.: «Lacontro il Lille è un’opportunità» Cosa ti aspetti dal Villarreal? «Sta facendo molto bene, sempre ben posizionati in campo. Domani sarà una partita difficile, ma è una nuova opportunità per vedere una versione migliore del Real, per giocare di nuovo bene a calcio». Com’è il tuo umore? «Molto buono, come sempre. Questaè un’opportunità se ne approfittiamo e reagiamo bene. C’è stata autocritica». Ledopo il Lille sono esagerate? «Ognuno può dire quello che vuole, la critica è giusta considerando quello che è successo con il Lille.