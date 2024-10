Urso industria a picco? reagiamo meglio di altri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Il quadro reale è che l'Italia reagiscedigrandi paesili europei, moltodi Francia e Germania, con il nostro principale partnerle in recessione quest'anno il nostro Paese segnerà una crescita del Pil dell'1%, più della media europea e con il più basso tasso d'inflazione d'Europa". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, interpellato durante il question time al Senato dal senatore Luigi Nave (Movimento 5 Stelle). Nave aveva sottolineato il "18esimo calo consecutivo della produzionele, con un -3,3% a luglio" parlando di una "mancata politicale, una politicale alla gricia". "Supereremo anche il Giappone come quarto paese esportatore al mondo", ha detto