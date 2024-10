Rissa al bar lo sfregia al volto | torna in cella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Avevato un uomo, aggredito a colpi di bottiglia sul viso, per una banale lite scoppiata in un bar. Le indagini della Squadra mobile avevano permesso di risalire al responsabile, un 35enne di origine romena, e fare emettere al gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lui, riconosciuto come l’autore della barbara aggressione. Era finito ina Montacuto. Era gennaio dello scorso anno. Dopo cinque mesi però la misura restrittiva era stata sostituita con gli arresti domiciliari. Lì avrebbe dovuto scontare il resto della pena, fino a marzo del 2026, ma martedì il romeno è stato riportato in carcere sempre dai poliziotti della squadra mobile diretta dal vice questore aggiunto Carlo Pinto. A disporre nuovamente la prigione per il 35enne è stato l’ufficio esecuzioni penali della Procura.