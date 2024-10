Paz e il sogno partito dalla Colombia | Ho ancora voglia di crescere e migliorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fateveli voi, a nemmeno 19 anni, 9mila chilometri di aereo per cambiare continente e vita e provare a fare il calciatore perché il Sassuolo, che vi ha visto giocare in un torneo giovanile in Brianza, ha scelto proprio voi. Roba da Paz. Fuor di metafora, perché la storia neroverde del lateraleno nasce proprio da lì, ovvero da uno scout neroverde che lo nota e lo segnala a Francesco Palmieri, oggi Direttore Sportivo del Sassuolo ma allora responsabile del vivaio neroverde, che convince i genitori di Yeferson Paz a tentare la fortuna in Italia. Era l’inverno del 2021 ("precisamente l’11 febbraio") e, ammette il lateraleno, classe 2002, "l’impatto non è stato semplice, come non lo è stato lasciare casa e famiglia, ma volevo rincorrere il mio, e sapevo bene che qualche sacrificio sarebbe stato inevitabile".