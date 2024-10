Nanni Moretti ha avuto un infarto ma è già stato dimesso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il regista, alcuni giorni fa, haun, ma è già tornato al lavoro presentando il film Vittoria a Roma.haunil primo di ottobre, ma è giàdopo i necessari accertamenti. Il regista, che ha 71 anni, non ha quindi potuto partecipare alcuni giorni fa alla presentazione del film Vittoria, ma stasera ha ripreso la sua attività promozionale. La situazione di salute del regista Un videomessaggio realizzato per il pubblico del cinema Vittoria di Napoli ha svelato la situazione di salute di. Il regista, produttore di Vittoria, ha voluto realizzare un saluto mentre era in ospedale per spiegare il motivo della sua assenza in sala: "Mi dispiace non essere lì