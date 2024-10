Melania Trump afferma di aver costretto Donald ad abrogare una norma intransigente sull’immigrazione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024)hasuo marito, l’allora presidente, ad abbandonare una leggein base alla quale nel 2018 i bambini venivano separati dai loro genitori al confine. Adrlo è la stessa ex first lady nel suo memoir in uscita martedì prossimo negli Stati Uniti, e del quale il Guardian giovedì ha già pubblicato in anteprima un altro estratto in cuisi dice essere una ferma sostenitrice del diritto all’aborto. Immigrazione e diritti riproduttivi sono i temi scottanti della campagna elettorale delle elezioni americane del 2024. E su entrambi i temisembrae opinioni diverse da quelle dei Repubblicani e del marito candidato presidente. «Anche se sostengo la politica dei confini forti, quello che stava succedendo al confine (con il Messico, ndr) era semplicemente inaccettabile», scrive l’ex first lady.