Lo zampino di Mertens sull’arrivo di Lukaku | la confessione spiazza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Romelurilascia un’intervista ai canali ufficiali del Napoli e svela il retroscena sul suo arrivo: coinvolto anche DriesRomelusi presenta ai canali ufficiali del club: “Sono nato ad Anversa, città al nord del Belgio, mio padre era calciatore della Pro League. Ho iniziato a giocare a sei anni. Giocavo in una squadra che distava venti minuti da casa mia, ma non avevamo un auto. Allora sono andato a giocare in una squadra regionale per un anno, poi sono andato allo Standard Liegi e sono rimasto lì due anni. Ho vinto il campionato due volte. Poi sono andato all’Anderlecht, la squadra del cuore di quando ero bambino. Era un emozione più forte, sognavo di giocare per la squadra più grande del Belgio. Quando ho visto Kompany fare l’esordio per l’Anderlecht mi ha spinto a fare la stessa cosa. Ha le stesse origini mie, ha giocato nel settore giovanile come me.