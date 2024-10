L’altra Italia Fast & Furious 9 o IT | Capitolo 2? La tv del 3 ottobre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 3, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction ”Kostas”, con Stefano Fresi. Verranno proposti due episodi: nel primo, dopo Favieros, anche il politico Stefanakos si uccide. Per Charitos il “fil rouge” tra i due è il loro passato da oppositori politici. Solo Zisis, ex prigioniero politico, potrebbe aiutarlo. Nel secondo, Kostas affronta un’indagine legata agli anni della dittatura col peso del passato del padre; Caterina si prepara alla tesi e Adriana cerca di ridefinire sé stessa anche con un nuovo lavoro. Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via “”, condotto da Antonino Monteleone. Talk di approfondimento giornalistico e investigativo sugli eventi più significativi della settimana, dall’attualità sociale e politica, fino ai grandi scenari economici e internazionali. Su RaiTre alle 21.