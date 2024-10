John Elkann scarica Maurizio Molinari | La Repubblica cambia direttore arriva Mario Orfeo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il quotidiano Laè pronto a lasciare il posto a, attualmente alla direzione del Tg3. Lo riferisce Dagospia, secondo cui la notizia è già stata comunicata dalla proprietà al comitato di redazione., 59 anni, al timone dall’aprile 2020, dovrebbe comunque restare in forza al giornale in qualità di collaboratore editorialista e dovrebbe conservare anche la carica dieditoriale del gruppo editoriale Gedi. Alla base della sua destituzione ci sarebbe l’insoddisfazione da parte della proprietà per il clima teso venutosi a creare da diversi mesi tra ile la redazione. “– scrive Dagospia – paga l’incapacità di evitare i due giorni di sciopero della redazione in occasione dell’Italian Tech”, un evento a cui, presidente di Gedi, “teneva moltissimo”.