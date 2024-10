Il sogno bianconero è ‘minacciato’ dal Livorno Serve l’impresa per vendicarsi sette anni dopo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra la Robur e i suoi sogni di gloria c’è il solito. Quattro giornate sono poche per fare valutazioni definitive, ma certe volte le sensazioni superano e di molto, il ragionamento logico. Eccola quindi la formazione labronica di quella vecchia volpe di Paolo Indiani. Il tecnico super navigato, quello delle promozioni, colui che non fallisce quasi mai l’obiettivo. Il suo sorrisoi cinque gol rifilati al malcapitato Grosseto era tutto un programma. E in effetti con i torelli avanti 2-0 il sottoscritto e credo tanti altri hanno sperato che i ragazzi della Maremma strappassero almeno un pari, invece che essere travolti dalla mareggiata amaranto. Perché facendo il giochino più stupido del mondo l’idea è che se a questo campionato togli appunto ilin prima fila, e che prima fila, ci resta soltanto la vecchia Robur.