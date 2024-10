È morto lo storico patron della Capannina di Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - ÈGherardo Guidi,didei, locale simboloVersilia anni ruggenti, location di concerti storici, in cui furono anche girate alcune scene del film "Sapore di mare". Guidi aveva 84 anni ed èdopo un malore improvviso che lo ha colto nella sua villa didei, dove viveva con la moglie Carla. La notizia è stata resa nota sulla pagina Facebook, in cui si annuncia anche la chiusura del locale per lutto nel fine settimana. "Con profondo dolore apprendiamoimprovvisa scomparsa di Gherardo Guidi,didei, un simbolonostra città e del mondo dello spettacolo.