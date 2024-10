Arte italiana e cinese a confronto a Padova

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fino al 1° settembre 2024, la Galleria Cavour diospita la mostra "L'Estremo Oriente e l'Italia: Visioni d'", un evento che promuove il dialogo tra le arti visive di due culture diverse ma profondamente legate. L'iniziativa, curata dalla storica dell'Serenella Baccaglini e promossa dal Comune di, vede la pcipazione di quattro artisti di spicco: Huang Cheng-Yuan (Taiwan), Beat Baumann (Svizzera), Marco Ronga e Gustavo Jervè Palumbo (Italia). La mostra non solo mette in luce le influenze reciproche tra l'orientale e occidentale, ma si propone anche come ponte culturale, ispirandosi al tema della Biennale di Venezia del 2024. Secondo Baccaglini, l'contemporanea riflette una realtà globale in cui confini e barriere sono sempre più labili.