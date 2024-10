Spezia ambizioso ma con i piedi per terra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Ambiziosi ma con iper". Così bomber Diego Falcinelli, alla ricerca della sua prima rete in maglia bianca. Falcinelli, è unodai grandi numeri e i tifosi sognano. "Stiamo facendo bene, ma siamo solo alla 7ª giornata e sappiamo tutti che il campionato di Serie B è equilibrato, i punti di distacco dalla zona playout alla nostra sono ancora molto pochi. La continuità deve essere la nostra base, veniamo da un percorso importante, col mister stiamo riuscendo ad avere una mentalità di livello. Oggi parlare di qualcosa di ’più grande’ non è semplice, anche se le ambizioni devono esserco perché diversamente si fa fatica a crescere. Abbiamo una squadra competitiva, bisogna fare i complimenti al ds che ha operato sul mercato in modo importante: è unoforte, che deve dimostrarlo con i fatti".