Sinner problema opposto | troppa fiducia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Jannik, ilha cambiato “faccia” da un momento all’altro: ecco perché la situazione si è complicata. Secondo quanto accertato dal tribunale indipendente che ha studiato il caso relativo alla positività di Jannikal Clostebol, il numero 1 del mondo sarebbe totalmente innocente. La contaminazione sarebbe avvenuta in maniera del tutto involontaria, motivo per il quale lo si era scagionato da qualunque accusa. Non è ancora finita per Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itPeccato solo che la Wada la pensi diversamente e che al quartier generale dell’Agenzia antidoping si ritenga, al contrario, che anche dietro le sue azioni si possa celare una certa negligenza o, comunque, un’applicazione del regolamento non del tutto corretta. Non si contesta la ricostruzione dei fatti, quella in linea di massima la si dà per buona.