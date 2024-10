Servono risorse per la Manovra 2025 tagli ad auto blu e trasferte dei politici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il governo guidato da Giorgia Meloni lavora allache, come più volte palesato dal ministero dell’Economia, dovrà fare i conti con non moltea disposizione. Per evitare di aggravare ancor di più il debito pubblico italiano, l’esecutivo darà vita a una spending review che dovrebbe prevedere uno alle spese per leblu, le mense e le. Non è il primo governo a provarci, o quantomeno ad annunciare una sforbiciata a quelli che per molti sono da intendersi come sperperi della macchina dello Stato, anche se questa volta a giocare un ruolo determinante per il buon esito dell’operazione potrebbe essere il vincolo europeo a un miglior impiego da parte degli Stati dellepubbliche.