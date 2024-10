Pianeta istruzione | Così prepariamo una nuova generazione di professionisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Ingegner Poerio, quali sono gli obiettivi strategici della Fondazione ISYL e come rispondete alle richieste del settore nautico? "La Fondazione ISYL è nata con l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, come quello della nautica e della logistica. La strategia è chiara: garantire una formazione tecnica di alto livello, strettamente collegata alle richieste del mercato. Le aziende della cantieristica e della filiera nautica, soprattutto nel comparto dei superyacht, richiedono tecnici competenti nella manutenzione e installazione di sistemi di bordo, ma anche figure manageriali in grado di gestire la costruzione e la logistica. Grazie alle nostre collaborazioni con importanti imprese del settore, formiamocapaci di inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro.