Netanyahu minaccia l’ONU in Libano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La regione mediorientale è sull’orlo di esplodere. I bombardamenti indiscriminati di questi giorni a Beirut, che hanno colpito anche aree residenziali della città, gettano un ennesima ombra sulla reputazione del governo. Che dimostra da mesi ormai di non aver alcun rispetto delle norme del diritto internazionale pur di raggiungere i propri scopi bellici. Premier israeliano/ FOTO ANSAE l’obbiettivo diormai è ben chiaro: distruggere il regime iraniano. Annientando tutte le milizie filo-Teheran del cosiddetto “Asse della Resistenza”, situate in Paesi sovrani come la Siria, la Libia, l’Iraq, ile lo Yemen. E poco importa se per raggiungere questo obbiettivo si rischia di creare un vero e proprio disastro umanitario e centinaia di morti civili.