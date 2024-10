LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | alle 14 10 la prima regata previsto ancora vento intenso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Dieci minuti alla partenza. 13.58 Se le condizioni saranno diforte, la partenza sarà come al solito decisiva, insieme allabolina. 13.55 Quindici minuti alla partenza. 13.55 Attese onde di circa un metro di altezza. 13.52 Finora le partenze sono state decisive. Chi si è ritrovato davanti dopo il via, ha poi vinto la. 13.49 Luna Rossa è stata in vantaggio in questa serie solo sull’1-0, poi ha sempre dovuto inseguire Ineos. Due sconfitte sono arrivate per problemi di affidabilità, una per aver commesso un grave errore in partenza. 13.44 Naturalmente Ineos cambierà tutti e quattro i cyclors per gara-10: entreranno Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson e Neil Hunter. 13.43 Ineos risponde in gara-9 con Ben Ainslie e Dylan Fletcher come timonieri, Bleddyn Mon e Leigh McMillan come trimmer.