Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 2 ottobre

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete L'autunno entra nella fase più calda, Luna nuova nel settore del matrimonio e delle collaborazioni diventa decisiva per i chiarimenti che da tempo aspettano di essere portati a termine. Questo autunno è importante per le iniziative che intendete realizzare in famiglia, nuovi matrimoni. Avrete come la sensazione di esservi trasferiti in un altro posto, lontano dalla noia che produce il solito tran-tran. Perfino il vostro amore sembra altrove.