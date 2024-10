Il caso del videomapping cancellato | Il Comune ha censurato se stesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Ciò che rende straordinaria la vicenda deldi Luca Agnanidal programma di Artemigrante è che nessuno ha ancora spiegato il perché. Non lo ha spiegato la Curia, non lo ha spiegato il, al quale ho chiesto spiegazioni in Consiglio: l’assessore Sacchi ha risposto che qualche suo collega in giunta ha ricevuto una non ben definita lamentela da parte della Curia e così la polizia municipale è stata inviata a riferire agli organizzatori che lo spettacolo non s’aveva da fare. Quindi, ilhase, visto che il programma di Artemigrante era stato approvato e patrocinato. Una censura attuata senza nessun atto scritto, senza una ragione pubblicamente esposta, ma in nome di un potere che sta sopra la politica e l’amministrazione".