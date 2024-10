Ghisolfi | Non c’è nessuna indicazione del club per le presenze di Dybala

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La prima intervista di Florentè del Corriere dello Sport. Per la prima volta da quando è arrivato in Italia, o, meglio, da quando è arrivato a Roma, il direttore sportivo delcapitolino cerca di fare ordine sulla miriade di notizie uscite sulla Roma. E lo fa, non a caso, dopo le dimissioni della Souloukou. Il CorSport scrive: “Il manager giallorosso misura con cura cosa dire e soprattutto cosa non dire“.: « Juric pronto ad accettare un contratto di breve durata» Subito la domanda sull’esonero di De Rossi: «Non è una domanda facile a cui rispondere, e del cambio allenatore è meglio parlarne più avanti. Sicuramente è stato un momento difficile e doloroso per noi. Daniele è una leggenda del, lo resterà per sempre, lo ringrazio perché mi ha accolto a braccia aperte, avevamo un rapporto franco e onesto.