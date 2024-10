Accenture e Nvidia insieme per implementare l' Ia nelle imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)hanno annunciato oggi una partnership ampliata, che prevede la formazione da parte didi un nuovoBusiness Group, per aiutare ledi tutto il mondo ad adottare rapidamente l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è quello di accelerare lo slancio "dell'intelligenza artificiale generativa" e "aiutare i i clienti a scalare i sistemi di intelligenza artificiale agentica - la prossima frontiera dell'intelligenza artificiale di generazione - per promuovere nuovi livelli di produttività e crescita". Un investimento che sarà supportato da oltre 30mila professionisti che riceveranno formazione a livello globale per aiutare i clienti a reinventare i processi e ad ampliare l'adozione dell'Ia aziendale.