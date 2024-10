VIDEO – Ex Milan l’Al Nassr di Stefano Pioli sa solo vincere | e ritorna Pioli is on fire

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’ex allenatore delsacon: quarto successo consecutivo e tra i tifosi torna “isdicontinua ae con: la formazione allenata dall’ex tecnico delha centrato il suo quarto successo consecutivo. Si tratta della quarta vittoria dopo le prime due in campionato e quella in coppa nazionale. Nella Champions League araba, infatti, Cristiano Ronaldo e compagni hanno battuto con il risultato di 2-1Rayyan.ha, quindi, già conquistato i tifosi sauditi, tanto che è tornato di moda il coro “is on fire” (cantato dai tifosi deldopo la vittoria dello scudetto e diventato l’inno di quella stagione).