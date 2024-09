Ucraina-Russia Putin richiama 133mila soldati | niente fronte per le nuove leve

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha firmato il decreto per la leva autunnale. Sono statetepersone di età compresa fra i 18 e i 33 anni. Il numero non è molto diverso da quello della chiamata dello scorso autunno, quando il provvedimento aveva coinvolto 130mila uomini. La difesa ha confermato che lereclute non saranno inviate al. Laha intanto assicurato, “raggiungerà tutti gli obiettivi” che si è prefissata “perché la verità è dalla nostra parte”. Queste le parole del presidente in un videomessaggio diffuso ieri, in quello che l’agenzia di stampa Tass ha definito il ‘Giorno della riunificazione della Repubblica Popolare di Donetsk, della Repubblica Popolare di Lugansk e delle regioni di Zaporozhye e Kherson con la’.