Polemiche su Luca Scazzi il proprietario del canepardo | Ha causato malattie va denunciato

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 1 ottobre 2024) La crescente controversia su “NonsichiamaNonsichiama”: una sensazione di TikTok sotto accusa Ildel cane più famoso di TikTok, “NonsichiamaNonsichiama”, comunemente noto come “canepard”, è diventato una figura centrale in un acceso dibattito sul trattamento e l’etica degli animali. Questo cane unico, un incrocio di Pitbull, ha attirato l’attenzione non solo per la sua popolarità virale, ma anche per il suo aspetto sorprendente, essendo stato tinto per assomigliare a un leopardo. La decisione didi modificare l’aspetto del suo cane ha scatenato l’indignazione tra gli attivisti per i diritti degli animali e il pubblico. Offerta rifiutata In una recente intervista al programma radiofonico La Zanzara,ha rivelato di aver rifiutato un’offerta redditizia di centomila euro per il cane, affermando: “Ho rifiutato. È un incrocio tra un cane e un leopardo”.