Panico al parco giochi | bimbo di 5 anni cade a terra da tre metri giocando sui gonfiabili Attivata l’eliambulanza pontina

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pomeriggio di tensione ieri all’interno di un notoprivato situato su viale Nervi quando undi cinque, di nazionalità straniera, è precipitato da un’altezza di oltre trementre giocava sui. Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma si ipotizza che il piccolo possa aver avuto un malore o che sia semplicemente inciampato, facendo pensare a una caduta accidentale. Intervento Immediato dei Soccorsi Poco dopo l’accaduto, è stata effettuata una segnalazione al numero unico d’emergenza 112. In risposta, un’ambulanza e un’automedica del pronto intervento sanitario sono giunte rapidamente sul luogo, prestando le prime cure al bambino. I soccorritori hanno attivato tutte le procedure di emergenza necessarie, valutando la possibilità di un trauma cranico commotivo, che richiedeva un ulteriore accertamento medico specialistico.