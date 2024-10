Hassan Nasrallah tam-tam impazzito sul funerale | cosa sta per accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Anche ora che è morto,rappresenta un problema serio per la sicurezza in Libano. Almeno, fino a quando e se ci saranno i suoi funerali. Un giornalista libanese dice: “Nessuno lo sa. Ma presto ci verrà detto”. Ali è il nome del collega, contattato in queste ore da mezza stampa internazionale per conoscere data, ora e luogo delle esequie dell'ex-leader di Hezbollah, ucciso venerdì scorso in un raid israeliano nella zona meridionale di Beirut. Ali spiega: “È un problema di sicurezza, nessuno vuole prendersi la responsabilità. E l'esercito libanese deve garantire che non scoppino disordini in queste ore”. Secondo l'emittente libanese Mtv, ci sarebbero consultazioni in corso anche per la sua sepoltura con i rappresentanti di Iran e Iraq, paesi amici che intendono presenziare ai funerali per confermare la solidità dell'asse.