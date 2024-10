Frankenstein | terminate le riprese del nuovo film di Guillermo del Toro ma quando uscirà?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ledeladattamento del classico romanzo di Mary Shelley,, sono ufficialmente. L’annuncio arriva tramite un post X (ex Twitter) dello stessodel. Nulla si sa, invece, circa la sua uscita. Il progetto per Netflix è in lavorazione dallo scorso febbraio e vedrà Jacob Elordi nei panni del mostro creato dallo scienziato che dà il titolo al lungometraggio, affiancato da Mia Goth, Christoph Waltz e Oscar Isaac. Ralph Ineson (The Witch, The First Omen) avrà, invece un cameo “fondamentale” nella storia. Nel tweet postato da Delsi legge: Ledi “F” sono state completate – Gioia!!! Shooting has been completed on “F” – Joy!!! —del(@RealGDT) September 30, 2024 L’iconico romanzo di Mary Shelley segue le vicende dello scienziato Victoril quale, giocando a fare Dio, dà vita a un mostro.