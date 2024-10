Caso Boccia Sangiuliano sentito dai magistrati di Roma Chiariti alcuni aspetti della vicenda

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - Gennaroè stato ascoltato per oltre quattro ore daiprocura disullache riguarda anche Maria Rosaria. L'ex ministroCultura (e prima ancora ex direttore del Tg2) aveva depositato, nei giorni scorsi, una denuncia nei confrontiimprenditrice (indagata per minaccia a personalità politica e lesioni) culminata poi con una serie di perquisizioni e sequestri eseguiti il 21 settembre scorso a Pompei. "Abbiamo illustratodenuncia presentata nei confronti dicosì come richiesto dai pm - ha spiegato l'avvocato Silverio Sica, legale di, che ha invece preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti -. Gli inquirenti ora con scrupolo vaglieranno quanto abbiamo messo a loro disposizione: abbiamo massima fiducia nell'autorità giudiziaria".