Basket Champions League 2024 2025 | buona la prima per Reggio Emilia Vilnius battuto 77-67

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inizia bene l’avventura dinelladi: nellagiornata della competizione europea, infatti, gli uomini di coach Priftis si sono imposti per 77-67 in casa contro. I padroni di casa sfruttano un bel primo tempo, chiuso avanti 41-34, contenendo il ritorno degli avversari nel terzo quarto,di dilagare nell’ultimo parziale con un 20-13 senza storie. Protagonista di serata Faye con 15 punti realizzati dalla panchina, mentre anche Winston, Smith e Vitali sono andati ampiamente in doppia cifra per blindare una vittoria che riscatta anche il KO all’esordio in campionato.laper77-67 SportFace.