Vento xenofobo l’estrema destra vola in Austria

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – L’Italia è ancora sotto choc per i cartelli antisemiti contro la Senatrice Liliana Segre. A Marzabotto, il Presidente Federale della Germania, Frank-Walter Steinmeier, insieme con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno pronunciato parole potenti, mettendo in guardia sul rischio del ritorno della xenofobia e del razzismo. Eppure, una parte consistente di Europa non li ascolta. Dopo i lander tedeschi della Turingia, Sassonia e Brandeburgo, anche le elezioni parlamentari inieri hanno fatto registrare un exploit del. Il Partito della Libertà (FPÖ) è la prima formazione politica del Paese, con il 29,1% dei voti. Tecnicamente, non ha i numeri per governare, ma il suo leader, Herbert Kickl, ha dichiarato di essere pronto a parlare con tutti per dare vita all’esecutivo.