Omicidio a Ciampino una 65enne uccide il fratello a coltellate Poi ferisce anche l’altro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 - Scoppia una lite in famiglia, una donna impugna un coltello da cucina e si scaglia contro i due fratelli: neuno e. È successo ieri sera, intorno all’ora di cena, a, protagonista della tragedia è una. La donna è stata fermata nella notte. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la discussione sarebbe nata per decidere chi doveva pulire la casa. Cosa è successo A quanto ricostruito - così come riporta il Messaggero - la, che avrebbe problemi psichici, ha ucciso ilmaggiore, suo amministratore di sostegno, con più. Poi ha ferito l'altrointervenuto per bloccarla. In casa c'eral'anziana madre, allettata, rimasta illesa. Sul posto i carabinieri della stazione die della compagnia di Castel Gandolfo.