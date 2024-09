Muore nell’incidente in moto con l’auto a Sovicille

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 30 settembre 2024)– Dramma per un incidente stradale nel pomeriggio del 29 settembre ulla provinciale 37 a, in provincia di Siena. È morto un uomo di 72 anni per un’incidente tra un’auto e una. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto dopo la segnalazione della necessità di soccorso al 118 dell’Asl Toscana Sud Estmedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena e le forze dell’ordine per capire la dinamica dell’incidente mortale.