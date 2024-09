La Fi-Pi-Li tinta di viola Un’altra trasferta mitica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) FIRENZE I più giovani ne avevano sentito parlare dal babbo, dai fratelli più grandi, o avevano sfogliato l’album dei ricordi. Ma è successo ancora e stavolta c’erano pure loro: come nel 1986, come nel 1998, tutti in motorino per lapiù vicina della serie A. Quella ventina di chilometri tra Firenze e il Castellani di Empoli, ragazze e ragazzi della curva Fiesole se li son fatti in sella alle due ruote: un serpentone lunghissimo di oltre mille scooter che ha invaso la Fi-Pi-Li, con i clacson e le sciarpe al vento. Percorso eccezionalmente aperto a ogni cilindrata, perché guidato dalle “safety car“ della polizia che hanno garantito la sicurezza degli ultras in scooter.