Ho ereditato 840 mila euro e due case dai miei nonni e non ho alcuna intenzione di condividere il gruzzolo con la mia famiglia | la storia su Reddit

Una diciottenne ha ereditato una somma significativa e proprietà immobiliari ed è intenzionata a non condividerli con la sua famiglia. Non solo: insieme ai soldi, la ragazza potrà avere anche una casa con quattro camere da letto a Boston e una casa vacanze in California. La storia la racconta la 18enne: sua madre, 38 anni, si è risposata con un operaio edile 50enne e si è creata una nuova famiglia con i tre figli dell'uomo di 17, 14 e 10 anni e i due figli avuti dalla coppia che oggi hanno 5 e 7 anni. "Avevano preoccupazioni economiche ma vivevamo in una casa decente e avevamo un'infanzia da classe operaia. Poi il mio patrigno è stato arrestato e siamo andati a vivere in un appartamento del comune. Possiamo permetterci cibo e riscaldamento, ma abbiamo dovuto tagliare tutto il resto. Io non sono mai stata trattata bene da nessuno a casa e ora non voglio dividere l'eredità".